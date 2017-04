Congresso do Paraguai rejeita proposta para reeleição presidencial

A Câmara dos Deputados do Paraguai rejeitou hoje uma proposta de emenda constitucional que permitiria a reeleição presidencial, semanas depois da revolta em que manifestantes incendiaram o Congresso.

O partido da situação disse que houve 78 votos conta a proposta, com uma abstenção.

A proposta de reeleição é polêmica no Paraguai, onde ainda existem fortes memórias da ditadura de 35 anos que acabou em 1989. Uma multidão celebrou no lado de fora do Congresso.

A iniciativa inicialmente foi vista como uma tentativa do presidente Horácio Cartes de permanecer no poder. Mas o mandatário anunciou há quase duas semanas que não seria um candidato na eleição de 2018 mesmo se o congresso aprovasse a emenda. Fonte: Dow Jones Newswires.

