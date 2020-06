Congresso de influenciadores de MS aborda Marketing de Influência

Nesta edição, a arquiteta Carol Cantelli será uma das personalidades que irão compor o InflueMS - (Foto: Divulgação)

Trabalhando para o fortalecimento do segmento digital, o Sebrae/MS e a Rádio Blink 102 realizam a segunda edição do InflueMS – Congresso de Influenciadores. O evento acontece nos dias 24 e 25 de junho de forma online, trazendo ao público a oportunidade de ouvir mais de 16 autoridades digitais que se aventuraram nas redes sociais e de algum modo se beneficiam ou ganham a vida por meio delas.



Nesta edição, a arquiteta Carol Cantelli será uma das personalidades que irão compor o InflueMS. A influenciadora irá contar sua trajetória e como fez a transição para esse novo estilo de vida e trabalho, que lhe rendeu destaque nacional e hoje a posiciona ao lado de grandes nomes do Marketing Digital.



Além dela, influencers regionais de diferentes nichos contarão suas trajetórias, entre eles Felipe Todesco (apresentador), Carmem Juliana (Caju Indica), Thaiane Lopes, Aline Casquet, Manuh Vitório, Márcia Fachini, Maria Calara Palhano, dra. Mariana Georges, Sabrina Nakao, Lucas Mendes, Eberson Terra, Eder Gimenez, Fernanda Witwytzky, Márcia Marinho, Cinthia Moralles, Patrícia Albuquerque, Samia Ziad, entre outros.



Na visão da analista da Unidade de Competitividade Empresarial do Sebrae/MS, Isabella Fernandes, o InflueMS é um evento totalmente inserido na nova realidade de consumo. “O contexto atual obriga as empresas a pensarem no mundo digital como prioridade, bem como os profissionais que pretendem se posicionar como referência de mercado”.



Segundo ela, por este motivo a instituição de apoio aos pequenos negócios é parceira do InflueMS, já que potencializa uma visão empreendedora no mundo digital para profissionais do Estado, e “lança um novo olhar sobre o marketing digital para pequenos negócios”, complementa.



A primeira edição do congresso ocorreu no final de outubro de 2019. Nela, mais de 20 influencers contaram suas experiências e jornadas dentro do mercado digital, o que gerou mais de 10 mil menções online durante o evento, consagrando o sucesso na ocasião. O destaque da programação foi o influencer nacional Gabriel Gasparini, vencedor do programa “Aprendiz 2019”.



Marketing de Influência



Para o analista de marketing do Sebrae/MS, Bruno Navarros, influenciar pelo marketing vai além de construir uma imagem positiva para a marca por meio da propaganda e é exatamente isso que a instituição busca fazer: influenciar se tornando relevante para quem precisa.



“Hoje, as redes sociais e o ambiente digital como um todo permitem ampliar o alcance e a relação com as pessoas. Para isso, adotam-se estratégias como gerar conteúdo de relevância a determinados públicos, atender quase que em tempo real e se posicionar com autoridade e referência sobre um assunto ou área, solucionando dúvidas e problemas dos clientes”, destacou.



Serviço



O InflueMS – Edição Online irá abordar temas variados entre saúde, maternidade, esporte, turismo, alimentação, gastronomia, empreendedorismo, maquiagem, comunicação e comportamento. Para inscrições e mais detalhes da programação, os interessados devem acessar o site.