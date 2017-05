Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo será nos dias 18 e 19

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu convite do professor e advogado Clélio Chiesa para o XIII Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo, que será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nos dias 18 e 19 de maio.

O evento tem como objetivo o debate qualificado de temas atuais de direito público, o que será feito por 29 juristas, destes 19 de outras regiões do Brasil.

“Procuramos sempre escolher aquelas questões que estão em discussão no momento. Tivemos alteração no Código Civil, mas ainda há várias mudanças que estão pendentes. Assim como algumas questões da Reforma Tributária, na qual os contribuintes e a União estão passando por uma série de dificuldades. A nossa ideia é colocar isso em pauta, e trazer grandes nomes para discutir esses assuntos”, disse Clélio Chiesa.

Estão confirmados nomes como: Roque Antonio Carrazza, Paulo Ayres Barreto, Eurico Marco Diniz de Santi; Olavo de Oliveira Neto; Eduardo Sabbag, Clemerson Merlin Cleve, José Maurício Conti, Ulisses Schwartz Viana, Betina Grunpemacher, Zélia Luiza Pierdoná, Cristiano Carvalho, Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, Luiz Henrique Volpe Carmargo.

A programação completa com os horários das palestras está disponível no seguinte site da organização do evento. Vale lembrar que será expedido certificado com carga horária de 30 horas.

Junto ao congresso, será realizado o V Seminário Científico do Curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no qual serão apresentados artigos, sendo que os interessados poderão concorrer em duas categorias, acadêmicos ou profissionais. O melhor seminário de cada categoria receberá um prêmio. O regulamento está disponível no site do evento.

Para participar do Congresso basta que o interessado realize sua inscrição on-line até o dia 16.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 2107-2020, ou pelo e-mail: [email protected]

