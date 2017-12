Congresso da Argentina aprova orçamento para 2018 e reforma tributária

enhum dos projetos sofreu modificações, o que foi celebrado pelos governistas - Foto: A Bússola Quebrada

O Congresso da Argentina aprovou na noite de quarta-feira o Orçamento de 2018 e a reforma tributária defendida pelo governo do presidente Mauricio Macri, segundo a agência de notícias estatal Télam. O orçamento prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% no próximo ano e inflação anual de 15,7%.

A reforma tributária estabelece um imposto menor para as empresas que reinvistam seus dividendos, tributa a renda financeira e corta gradualmente os aportes patronais, de acordo com a Télam. A medida foi aprovada por 52 votos a favor, 15 contra e uma abstenção. Nenhum dos projetos sofreu modificações, o que foi celebrado pelos governistas.

As mudanças receberam o apoio dos governistas e também de peronistas não ligados à ex-presidente Cristina Kirchner. Já a Frente para a Vitória, liderado pela atual senadora, foi contra a maioria das alterações.

O jornal La Nación aponta que o pacote legislativo foi resultado de um acordo entre o presidente e 22 províncias e a cidade de Buenos Aires.