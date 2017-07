Congresso Brasileiro de Direito Administrativo deste ano será na cidade de Cuiabá

O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA promoverá, entre os dias 25 a 27 de outubro de 2017, a trigésima primeira edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, voltado aos profissionais ligados à Administração Pública e ao Direito Público. Neste ano, o Congresso será realizado em Cuiabá – MT, no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembléia Legislativa do Estado.

O evento conta com o apoio institucional do Conselho Federal da OAB e de diversas entidades representativas como Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), Governo do Estado de Mato Grosso e Tribunais de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dentre outros, e objetiva possibilitar aos estudiosos a participação produtiva em discussões com grandes nomes do Direito Público nacional, a fim de identificar, compreender e refletir sobre os desafios que marcam a Administração Pública atual.

Para tal, a programação foi elaborada com o intuito de analisar o instrumental jurídico apto a fornecer suporte para o alcance dos objetivos trazidos pela Constituição, bem como otimizar os diversos instrumentos jurídicos disponíveis para a maior eficácia possível da transparência, probidade e desenvolvimento do país.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, apoia o evento e incentiva a participação de advogados no “mais importante congresso nacional da área”, como considera o Presidente Mansour Elias Karmouche.

