Congressistas republicanos são recebidos por manifestantes em seus distritos

A congressista republicana Marsha Blackburn retornou ao seu distrito nesta terça-feira, no Tennessee, e foi recebida com duras questões sobre assuntos como a reforma da saúde conduzida pela equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela também se deparou com manifestantes.

Enquanto cerca de cem pessoas se aglomeravam em sua Câmara Municipal a cerca de 50 quilômetros de Nashville, outras cem protestavam do lado de foro da prédio contra a política dos republicanos em assuntos como imigração e planejamento de natalidade.

As manifestações enfrentadas por Blackburn estão entre uma série de protestos contra membros do Partido Republicano do Congresso, que retornam aos seus estados nesta semana.

"Em tenho sempre dito, vocês podem não concordar comigo, mas vocês sempre vão saber as bandeiras que eu levanto", disse Blackburn a manifestantes no lado de fora da Câmara Municipal de Fairview. "Ter um debate justo, sólido e respeitoso é algo que serve bem ao nosso país".

A apenas um mês da posse de Trump, as manifestações contra as políticas de imigração, contra os escolhidos para o gabinete e a contra oposição dos republicanos à lei de tratamento acessível continuam. O presidente comentou o assunto no Twitter. "As tais multidões raivosas nos distritos de alguns republicanos são na verdade, em muitos casos, planejados por ativistas liberais. Triste!", tuitou Trump.

Em duas pequenas cidades de Iowa, multidões também confrontaram os senadores republicanos Charles Grassley e Joni Ernst. Em Montana, os manifestantes vaiaram o senador Steve Daines quando ele cancelou seu discurso a legisladores do estado. Em Allentown, na Pensilvânia o senador Pat Toomey também foi recebido por manifestantes.

Em Lawrenceburg, no Kentucky, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell também foi confrontado por manifestantes quando ele chegava em um evento com empresários. Fonte: Associated Press.

