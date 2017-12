Congressistas incluem demanda de Rubio na reforma tributária dos EUA

Os republicanos aceitarão que mais crédito para crianças seja reembolsável, em uma concessão de última hora aos senadores Marco Rubio (Flórida) e Mike Lee (Utah). A mudança potencialmente retira um dos grandes obstáculos para aprovar o plano.

Os contribuintes que não estão na faixa dos que pagam imposto de renda serão capazes de conseguir US$ 1.400 a US$ 2 mil por criança em crédito, disse a deputada Kristi Noem, integrante do grupo de legisladores que negocia a medida. Na versão do Senado, esse crédito seria de US$ 1.100.

Não estava ainda claro se a mudança era o suficiente para garantir o apoio dos dois senadores e tampouco se sabe qual seria a fonte desse dinheiro. Os próprios republicanos estabeleceram um teto de US$ 1,5 trilhão para o corte de impostos e, caso superem isso, não conseguiriam aprovar a medida sem o voto democrata no Senado. Fonte: Dow Jones Newswires.