CONGEMAS traz novas perspectivas na assistência social para a Região Centro Oeste

Nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), a assistência social está em debate em Campo Grande, com participantes da Região Centro Oeste. O encontro, realizado na Escola do SUAS/MS, tem como principal tema “O Plano Decenal de Assistência Social, Compromisso na Defesa dos Direitos e a Efetivação do Sistema Único de Assistência Social – (SUAS)”.

O prefeito Marquinhos Trad participou da abertura do encontro do CONGEMAS, acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e da secretária Municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari.

“Estamos com olhares voltados para a assistência social. Este evento é de fundamental importância para que nossos profissionais façam uma reflexão da assistência social, troquem experiências e que as mesmas sejam aplicadas em prol das pessoas carentes de nossa Capital”, declarou o prefeito.

O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, propõe um amplo debate avaliativo do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em nível nacional, com ênfase no Plano Decenal (2016-2026), com a realização dos encontros regionais que acontecerão no decorrer de2017.

Ao discursar durante a abertura do evento, o secretário-adjunto da SAS e secretário do COGEMAS, Sergio Vanderli, destacou que o evento tem como objetivo aprofundar nas políticas de assistência social para a Região Centro Oeste, criando novas oportunidades. “A partir deste evento teremos novas alternativas para as pessoas que necessitam dos trabalhos do SUAS”, pontuou.

A Secretária Municipal de Assistência Social Maria Angélica Fontanari, destacou as presenças das autoridades dos Estados de Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. “A presença das autoridades mostra que nos temos capacidade para promover um evento tão grandioso para a assistência Social. Com este evento vamos formular importantes apontamentos para melhorar o atendimento às pessoas carentes de toda Região do Centro Oeste e, principalmente, de Campo Grande. Devemos também agradecer ao prefeito por nos apoiar para a realização deste evento, bem como, de todos os colaboradores de nosso estado”.

A assistente social Mariana Leal, da cidade de Paranaiba, destacou que o evento fortalecerá as políticas sociais para toda Região Centro Oeste. “Vamos traçar metas e planos para desenvolver políticas de assistência social em nossa cidade. Temos certeza que o aprendizado será fundamental para quem trabalha na assistência social”, afirmou.

Para a assistente social Rosangela Melquiades, da cidade de Novo Horizonte do Sul, a troca de experiência será fundamental para atender a demanda de pessoas carentes. “O CONGEMAS proporcionará conhecimentos para todos os participantes e com certeza novas alternativas serão estudadas e colocadas em prática na assistência social do Estado de MS e da Região Centro Oeste”, analisou.

O evento contou com a presença do deputado Lídio Lopes, secretário Nacional de Renda e Cidadania, Thiago Falcão, prefeito de Tangará da Serra, Fábio Junqueira; presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Vanda Anselmo e secretária estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, Elisa Cleia Nobre.

