Confrontos na Mangueira deixam policial ferido e interditam trânsito

Confrontos entre policiais e criminosos que controlam a venda de drogas deixaram um policial militar ferido na manhã de hoje (25), na comunidade da Mangueira, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O tiroteio também provocou o fechamento das vias que dão acesso à comunidade, como a Rua Visconde de Niterói e o viaduto da Mangueira.

Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira, policiais da unidade estavam fazendo uma ação para retirar barricadas colocadas por criminosos em vielas da localidade do Buraco Quente. Houve confronto com os policiais e, posteriormente, houve um ataque à base da UPP no Morro do Telégrafo, que integra a Mangueira.

Um policial foi baleado e encaminhado para o Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão fazendo uma ação na comunidade. Na semana passada, o policial Bruno dos Santos Leonardo morreu. Outro PM ficou ferido em confronto com criminosos da Mangueira.

Veja Também

Comentários