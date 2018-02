Confrontos entre polícia e criminosos interditam vias no Rio de Janeiro

Três das principais vias do Rio de Janeiro, a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil, foram interditadas na tarde de hoje (6) por causa de confrontos entre policiais e criminosos, mas já foram liberadas. O fechamento das vias levou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro a declarar estágio de atenção na cidade às 16h.

Os confrontos ocorreram na região da comunidade da Maré, na zona norte da cidade. Um adolescente foi morto.

A Linha Vermelha, no sentido centro, e a Linha Amarela, em direção à Ilha do Fundão, já foram integralmente liberadas. Na Avenida Brasil, o trecho na altura da Vila do João, no sentido zona oeste, foi liberado, mas a via continua parcialmente interditada próximo à Fundação Oswaldo Cruz.

A recomendação do Centro de Operações é que os motoristas evitem passar por estas vias. “Quem vai do Centro para a Baixada deve dar preferência, neste momento, aos trens e metrô. Quem puder, deve evitar o deslocamento nesta região por enquanto”, informou o órgão.

Morte de adolescente

A Polícia Militar informou que no início da tarde policiais do 22º Batalhão foram chamados para atender a diversas denúncias de sequestro de PMs por traficantes na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Com a chegada dos agentes à comunidade, houve confrontos com criminosos. Segundo a corporação, os policiais que supostamente teriam sido sequestrados não foram encontrados. Logo após, o Corpo de Bombeiros socorreu um adolescente ferido. O garoto foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos.