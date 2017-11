Confrontos deixam dois mortos na comunidade do Caju, no Rio

Duas pessoas morreram depois de confrontos armados na comunidade do Parque Alegria, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, na noite de ontem (15). Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da área, os conflitos foram entre criminosos rivais e não envolveram a polícia.

Os corpos foram encontrados em diferentes pontos. A Polícia Civil foi acionada para fazer uma perícia no local.

Logo depois, criminosos atacaram a base avançada da UPP do Caju, localizada no Pontilhão. Um policial militar ficou ferido no braço com estilhaços de concreto. Ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar e liberado em seguida. O policiamento segue reforçado na região, mas, segundo a PM, não foram registrados novos tumultos.