Confronto no Rio tem criança ferida, um morto e apreensão de fuzis

Um adolescente de 13 anos foi atingido durante confronto entre policiais militares e criminosos que fugiam da Rocinha. A troca de tiros aconteceu na tarde deste sábado, 23, nas proximidades do Alto da Boa Vista, área nobre da zona norte do Rio. Segundo a PM, os bandidos estavam num carro que havia sido roubado na região e estavam fortemente armados. Um deles foi morto.

O adolescente foi socorrido por policiais militares do 6º BPM e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Na ação, além do bandido morto pelo menos um conseguiu fugir. Há ainda quatro suspeitos feridos. Três fuzis foram apreendidos com os criminosos. Por volta das 16h30, a PM montava um cerco na região e a via que corta a região estava parcialmente fechada. Diversas viaturas da PM e um helicóptero estão no local.

Além da ação e do cerco à Rocinha, outras operações acontecem na tarde deste sábado no Rio de Janeiro. Policiais do Batalhão de Choque atuam na favela do Turano, na zona Norte, e homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central.

