Confronto no Caju deixa sete mortos no Rio

Sete pessoas morreram e 14 fuzis foram apreendidos durante ação da Polícia Militar no Caju, favela localizada na região portuária do Rio. A operação foi realizada na madrugada desse sábado, 25, pelo Batalhão de Choque da PM e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Caju. Até o meio da tarde deste sábado, os PMs do Choque permaneciam na região.

Segundo a PM, houve troca de tiros entre traficantes rivais da favela e, posteriormente, entre traficantes e policiais. Após o confronto, os PMs informaram ter encontrado sete homens feridos, que foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Eles não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios.

Ainda de madrugada, sete fuzis foram apreendidos no Caju, além de 37 carregadores das armas, uma pistola, 790 munições de diversos calibres, quatro granadas, dois radiocomunicadores e coletes balísticos. No fim da manhã, outro sete fuzis foram encontrados na região.

De acordo com a Polícia Militar, com a apreensão deste sábado já chegam a 354 o total de fuzis apreendidos no Rio somente este ano.