Confronto entre tropas da Nigéria e rebeldes do Boko Haram deixa 11 mortos

Testemunhas e soldados afirmaram que onze pessoas foram mortas em meio ao confronto de tropas nigerianas com militantes e homens bomba do grupo extremista Boko Haram nas cercanias da cidade de Maiduguri.

Ao menos nove homens bomba e dois civis morreram no início do dia, no que foi o ataque mais severo em meses por parte do Boko Haram para tentar retomar a cidade onde nasceu como grupo militante.

No ano passado, tropas militares empurraram os militantes para fora das principais cidades do nordeste do país. Apesar disso, ataques suicidas e explosões continuam acontecendo na região.

Em sete anos de conflito, o número de mortos no país chega a 20 mil. Fonte: Associated Press.

