Confronto em presídio deixa 37 mortos na Venezuela

Pelo menos 37 pessoas foram mortas durante confrontos entre detentos armados e as forças de segurança de uma pequena prisão no estado venezuelano do Amazonas, de acordo com o governador Liborio Guarulla.

Guarulla disse que a violência foi fruto de brigas internas dos detentos na prisão de Puerto Ayacucho, capital do estado. "À meia-noite, as forças especiais apareceram e nós ouvimos tiros e explosões durante a madrugada", afirmou.

A Procuradoria-Geral da Venezuela disse nas redes sociais que estava investigando o incidente. Fonte: Associated Press.

