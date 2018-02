Confraria do Pasmado atrai foliões com bateria de 100 integrantes

O Bloco Confraria do Pasmado começou a concentração de pré-carnaval às 13h na Rua dos Pinheiros com a Rua Francisco Leitão, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Fundado em 2003, o bloco nasceu como uma roda de samba de estudantes da USP. Em 2007, os integrantes do Confraria do Pasmado foram para a rua pela primeira vez, na Vila Madalena.

Desfilando todo último domingo antes do carnaval oficial, o Pasmado é um dos mais populares blocos da cidade de São Paulo.

Segundo Eduardo Piagge, um dos organizadores do bloco, a estrela da festa é a bateria, que se apresenta com mais de 100 integrantes, interpretando músicas da MPB, samba-axé, samba-canção e até samba-enredo. "O nosso bloco é conhecido como anarco carnaval, porque tocamos todos os tipos de música. O nosso repertório não é nada previsível", explica Piagge.

A integrante da bateria Evelin di Stasi afirma que as pessoas que frequentam o bloco são do bem. "A alegria, o companheirismo e a descontração fazem da Confraria do Pasmado o melhor bloco de rua de São Paulo. Não tem briga, não tem confusão," explica Evelin.

Luciane Lobo Megale, 45 anos, participa pela primeira vez da folia do Pasmado, trouxe os filhos Manuela Lobo Megale, 5 anos, e Alexandre Lobo Megale, de 14 anos, por acreditar que o ambiente é tranquilo e a organização está ótima.

Cláudia Maria Garcia, 48 anos, disse que o bloco Confraria do Pasmado tem um ambiente familiar. "Ontem estive no Largo da Batata e fiquei com má impressão do local. Teve briga, assalto, confusão. Hoje estou aqui para me divertir, porque ontem não consegui", disse Cláudia.