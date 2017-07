Confira treinos curtos para fazer no inverno

Manter a atividade física em dia durante o inverno não é uma tarefa fácil. Os dias frios deixam as pessoas mais preguiçosas, o que acaba diminuindo a vontade de acordar cedo para treinar ou ir à academia à noite, já que as temperaturas são ainda mais baixas nesses dois períodos do dia.



Porém, desistir de se exercitar nessa estação do ano pode não ser saudável. Segundo o especialista da Smart Fit, Gabriel Doratioto, o organismo tende a precisar de mais energia para manter o corpo aquecido durante esta época do ano. E, por este motivo, ele indica os treinos curtos e de alta intensidade que podem ser praticados na hora do almoço. Essa é uma ótima alternativa para quem não quer perder o foco no inverno e manter o corpo em dia.



O professor sugere o HIT (High Intensity Training, ou treinamento de alta intensidade), HIIT (High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade) e o Smart Shape, treinos rápidos, em média 45 minutos e muito eficazes para a perda de gordura, pois aceleram o metabolismo, fazendo com que o corpo continue reduzindo calorias por algumas horas depois dos exercícios, uma vez que as atividades de alta intensidade proporcionam um aumento considerável da taxa metabólica. Esses treinos estão disponíveis nas unidades da SmartFit.



Na Smart Fit, por exemplo, o HIT é um treino ondulatório realizado na esteira, sem intervalo, que oferece 15 sugestões diferentes de exercícios, atendendo a pessoas com diversos níveis de condicionamento físico, desde o iniciante até o atleta profissional. O HIIT são exercícios intercalados realizados apenas com o peso corporal, e que também pode ser feito durante a musculação ou em uma área livre, com uma TV instalada, na qual os participantes podem acompanhar as orientações para diferentes treinos.



Já o Smart Shape, uma novidade da Smart Fit, é um circuito funcional que varia grupos musculares utilizando o peso corporal e equipamentos, elaborado de forma que atende a praticantes de diferentes níveis de condicionamento. Durante a aula de 30 minutos, o aluno passa por quatro estações: step deck, halteres e duas de air bike, em seis rounds de 30 segundos de execução e 15 segundos de descanso em cada uma das estações.



“O ideal é que os exercícios sejam multiarticulares, ou seja, passem por todos os grupos musculares, como agachamento, flexão, abdominal, remada, entre outras variações, sempre com o objetivo de fazer com que o organismo sofra uma adaptação após a sessão de treino”, destaca o especialista.



As adaptações pós treinos intensos vão fazer com que o indivíduo aumente a sua capacidade e eficiência na utilização da gordura como fonte de energia durante o restante do dia, assim o seu metabolismo melhora e o corpo não utiliza a fonte de energia proveniente do músculo.

