Confira treinos caseiros para não ter desculpa para não malhar

Não ter tempo para malhar não é razão para deixar de fazer exercícios físicos e manter o corpo em dia. Com apenas 15 minutos é possível se exercitar e trabalhar todos os músculos do corpo, obtendo um resultado incrível.

É o que ensina a personal trainer Lana Pessoa, do Missão Fitness, programa 100% online e voltado para as mulheres. O Missão Fitness propõe uma transformação rápida, em apenas dois meses, com treinos de 15 minutos diários e de alta intensidade. O programa é dividido em duas fases: a primeira tem o objetivo de queimar gordura e a segunda de definir músculos.

Confira abaixo um treino curinga montado por Lana e que pode ser feito em casa ou em qualquer lugar. “Esse treino deve ser feito 5 dias seguidos, com 2 dias de descanso e deve estar aliado à uma alimentação saudável e nutritiva para ter resultados significativos”, explica. Lana complementa que deve ser feito 1 minuto de cada exercício citado abaixo e 30 segundos de intervalo entre um e outro.

Exercício 1 - Corrida no lugar (aquecimento)

Corrida no lugar com braços na lateral do corpo

Exercício 2 - Agachamento com salto levantando uma das mãos

Agachamento com salto com uma das mãos para cima em cada salto, alternado os braços

Exercício 3 - Polichinelo com socos

Movimento de polichinelo com os pés, mas os braços fazem movimento de soco, um de cada vez

Exercício 4 - Agachamento com “bola”

Simule pegar uma bola pequena que está no chão entre suas pernas afastando os pés um pouco além da largura dos ombros. Levante e jogue-a para o teto saltando com os pés unidos

Exercício 5 - Afundo com joelhada alta

Em pé, coloque uma das pernas para trás do seu corpo, aproximando o joelho do chão. Retorne à posição inicial, completando o movimento com uma joelhada alta com a mesma perna. Alterne as pernas

Exercício 6 - Saltos verticais

Salto para cima com extensão de braços no ar

Exercício 7 - Andar agachada

Fique agachada como se estivesse sentada em um banco. Nessa posição, dê dois passos para a frente e, em seguida, retorne

Exercício 8 - pular corda

Fazer o movimento de pular corda fictício, com braços na lateral e mini saltos

Exercício 9 - Ajoelhar e levantar

Ajoelhada, apoie uma perna de cada vez à frente e levante-se até a posição de agachamento. Volte a ficar de joelhos

Exercício 10 - Agachamento com salto 180 graus

Afaste as pernas na largura dos ombros e flexione-as simulando sentar-se em um banco baixo. Levante com impulso e gire 180 graus no ar. Aterrisse fazendo um agachamento

