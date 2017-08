Confira rotas alternativas a interdições para obras na Mato Grosso

Rotatória da Mato Grosso com Via Parque / Divulgação

Nesta segunda-feira (7) os motoristas que forem para o Parque dos Poderes devem optar preferencialmente pela Avenida Afonso Pena, com a interdição da Avenida Mato Grosso, para recapeamento entre a Avenida Nelly Martins e a Rua Antônio Teodorowick, além da rotatória com a Nelly Martins. No sábado o local esteve fechado ao trânsito com recapeamento da pista bairro/centro e de metade da outra pista, onde o serviço será concluído hoje.

Para quem precisa passar por esta região, mesmo aqueles que tiverem como destino o Parque dos Poderes, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa os roteiros alternativos.

Interdição na Avenida Mato Grosso em ambos os sentidos entre a rotatória e Rua Antônio Teodorowic.

Rotas alternativas:

Sentido Centro/Parque dos Poderes ou Carandá Bosque – subir pela Rua Antônio Maria Coelho até o fim da via que termina na Avenida Mato Grosso.

Quem quiser ir em direção ao Carandá Bosque, deve subir a Rua Antônio Maria Coelho até a Rua Lília Oshiro, fazer o retorno pela Avenida Mato Grosso (pista Parque dos Poderes/Centro) e a pegar esquerda a Rua Antônio Teodorowick.

Sentido Parque dos Poderes/Carandá Bosque/Centro – descer pela Avenida Mato Grosso, entrar a direita na Rua Pedro Martins (se for para o Carandá), ou entrar na Rua Antônio Teodorowic (se seguir em direção ao Centro) e daí alcançar a Avenida Nelly Martins.

Interdição na Rotatória da Avenida Mato Grosso em todos os sentidos.

Rotas alternativas:

Sentido Centro/Parque dos Poderes ou Carandá Bosque – Pegar a Avenida Professor Luiz Alexandre, alça de acesso para Avenida Mato Grosso ou Rua Antônio Maria Coelho.

Sentido Centro/Parque Soter – pegar Avenida Professor Luiz Alexandre na alça de acesso para Avenida Mato Grosso fazer retorno em frente ao residencial Itacolomi e pegar alça de acesso para a Avenida Nelly Martins.

Sentido Parque Sóter/Centro ou Shopping Campo Grande – pegar Rua das Garças, Rua Hermelita de Oliveira Gomes e Avenida Mato Grosso.

A rotatória será semaforizada e teve o diâmetro reduzido em 5 metros, como parte do projeto de reestruturação viária desenvolvido no local com objetivo os problemas de congestionamento no local onde há um fluxo diário de 30 mil veículos. Houve redução de 2,5 metros do canteiro central da Avenida Mato Grosso a partir da Rua Antônio Teodorowic.

