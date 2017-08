Confira receitas para preparar para os amigos veganos

Cada vez mais em alta, o veganismo vem conquistando jovens e adultos de todo o Brasil. Mais do que não comer carne, as pessoas buscam um novo estilo de vida. Porém, nem sempre é fácil achar opções veganas em restaurantes, bares ou eventos sociais.

Pensando nisso, gostaria de sugerir duas receitas para um happy hour vegano. Que tal portônica e crostini com patê de mandioquinha? As receitas estão no livro Herbivoraz (Editora Alaúde) e são perfeitas para um happy hour com amigos.

As receitas foram escolhidas por Julia Guedes, autora do livro e criadora do blog com o mesmo nome. A obra possui um capítulo dedicado a petiscos e bebidas veganas ideais para um happy hour com os amigos.

Abaixo seguem as receitas.

Portônica

rende 2 copos

1 xícara de vinho do Porto

1 limão cortado em rodelas

1 lata de água tônica

gelo para servir

Divida o vinho do Porto entre quatro taças. Coloque uma rodela de limão em cada taça e complete com água tônica. Finalize com bastante gelo e sirva imediatamente.

Crostini com patê de mandioquinha, tomate seco e rúcula

rende 3 porções

6 fatias de pão

1 xícara de grão-de-bico

cozido

1 xícara de mandioquinha

cozida

suco de ½ limão

3 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de açafrão-

-da-terra em pó

sal a gosto

pimenta-do-reino moída a gosto

folhas de rúcula a gosto

½ xícara de tomate seco

1 Leve o pão ao forno para tostar levemente.

2 Enquanto isso, coloque o grão-de-bico,

a mandioquinha, o limão, o azeite e o

açafrão no processador e bata até obter

um creme homogêneo. Tempere com sal

e pimenta a gosto.

3 Retire o pão do forno e passe o patê nas

fatias. Coloque folhas de rúcula e tomate

seco por cima. Sirva imediatamente.

Veja Também

Comentários