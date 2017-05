Confira plataformas na internet para fazer exercícios físicos em casa

Falta de tempo, preguiça, orçamento apertado, não gostar do ambiente de academia, muitos são os motivos para as pessoas fugirem da malhação. Entretanto, manter uma rotina com exercícios físicos é essencial para a saúde do corpo e a mente e a internet pode ser a solução para quem quer ficar em boa forma. Confira os principais programas de exercícios físicos online, que funcionam por assinatura e que, além de caberem no bolso, oferecem treinos completos e aulas com duração de no máximo 20 minutos por dia. São diferentes modalidades para diferentes públicos:

Para mulheres:

Missão Fitness missaofitness.com.br

O Missão Fitness é um programa 100% online, elaborado pela personal trainer e educadora física Lana Pessoa. Com uma proposta de transformação rápida – apenas 60 dias, com exercícios de 15 minutos por dia –, o programa garante foco nas formas do corpo feminino que as mulheres mais se preocupam. O programa, que é dividido em duas fases de 30 dias cada uma, pode ser feito em qualquer hora e em qualquer lugar já que conta com aplicativo que deixa você baixar as aulas direto no seu aparelho.



A primeira fase é voltada à queima de gordura e a segunda fase, que completa essa “missão”, tem o objetivo de moldar os músculos após a eliminação da gordura localizada. Além disso, a assinatura do programa vem com um guia nutricional que potencializa os resultados das aulas, além de exercícios-bônus para os membros superiores e para o alongamento do corpo.

Para mamães:

Mamãe Sarada mamaesarada.com.br

O Mamãe Sarada é um programa de treinos online exclusivos para mães. A ideia do formato partiu da personal trainer e mestre em fisiologia do exercício Gabriela Cangussu. Depois de sentir na pele o sobrepeso após a gestação do seu segundo filho, a especialista fitness criou então séries de aulas especializadas nas necessidades de quem foi mãe, para serem executadas em apenas 14 minutos, todos os dias, tempo suficiente para colocar o organismo no eixo sem prejudicar a rotina com os filhos.



O programa é totalmente focado nas áreas do corpo que são mais impactadas pela gravidez, como pernas, abdômen, glúteos e lombar.

Para adeptos do yoga:

Desafio Yoga desafioyoga.com.br

Desenvolvido com metodologia exclusiva, o Desafio Yoga é um programa 100% online e que tem como treinadora a Leilane Lobo - instrutora certificada de yoga há 9 anos, personal yoga e especialista em transformação do corpo feminino. O programa, que exige apenas 20 minutos diários de dedicação, têm o objetivo de ajudar as praticantes a entrarem na sua melhor forma no menor prazo possível através do Yoga e pode ser realizado por qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca fizeram Yoga.



A metodologia foi criada com o objetivo de permitir que o corpo e a mente estejam em constante evolução. Os desafios de exercícios propostos forçam o corpo a mudar e a se adaptar, tonificando cada região trabalhada e garantindo resultados para o corpo e para a mente. Tonificação muscular, emagrecimento, alívio de estresse e tensão estão entre os principais benefícios.

