Confira parques nacionais para aproveitar as férias

Durante a época de férias escolares sempre surge a dúvida: para onde viajar? Para quem quer se divertir, descansar ou conhecer novos lugares, os parques nacionais brasileiros oferecem todas essas opções, de Norte a Sul.

Criados para preservar a paisagem natural do País, as áreas de preservação ambiental também oferecem atrações turísticas para diferentes perfis de viajantes, desde os mais aventureiros, que vão em busca de adrenalina em paisagens de tirar o fôlego, até os mais tradicionais, que preferem a tranquilidade de estar próximos à natureza. Além de conhecer novas paisagens, ao visitar os parques, também é possível movimentar a economia das comunidades locais e contribuir para a gestão e manutenção das áreas de conservação. Na opinião de Ivan Baptiston, diretor do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), a presença de visitantes é essencial para manter tanto a estrutura do parque como a conservação das espécies que ali vivem. “Temos uma relação de mão dupla com nossos visitantes. Pois ao mesmo tempo que em que oferecemos momentos de conexão com o meio ambiente e experiências únicas, também fortalecemos a conscientização ambiental e a importância da conservação”, afirma.

Atualmente o Brasil conta com 72 parques nacionais, que atuam como unidades de conservação de proteção integral da natureza, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Além do objetivo primário de conservação, essas áreas também promovem a aproximação com a natureza, que traz diversos benefícios para a sociedade. “Com o aumento da tecnologia e do estresse da vida moderna é fácil nos afastarmos da natureza. Mas é preciso lembrar que a proximidade com áreas naturais, como florestas, mares e montanhas nos ajuda a relaxar, desestressar e melhora a concentração”, explica Leide Takahashi, gerente de projetos ambientais da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza.

Para saber mais sobre como visitar parques nacionais, acesse o Wikiparques (www.wikiparques.org), plataforma colaborativa que disponibiliza informações gratuitas sobre os parques nacionais e outras áreas protegidas do país.

Conheça alguns parques da região Centro?-Oeste:

1) Parque Nacional do Pantanal Matogrossense

Na região do Pantanal, no sudoeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse parque possui acesso por via fluvial e é um dos maiores viveiros naturais do mundo. Com aparência única, o cenário costuma mudar no decorrer do ano, já que durante a estação chuvosa os rios inundam quase toda a região, como uma grande planície alagada. Além das aves como a arara-azul, o parque abriga o jacaré-do-pantanal, o cervo-do-pantanal, lontra e outros animais. Essa riqueza de espécies é que atrai turistas todos os anos, principalmente nos meses de maio a setembro, quando a chuva é mais controlada e é possível observar mais exemplos da fauna e da flora.

2) Parque Nacional do Araguaia

Localizado no sudoeste de Tocantins, na Ilha do Bananal, essa unidade de conservação é composta por vários rios, de grande e médio porte, que formam belas praias dependendo da época do ano. Além da hidrografia, o parque tem grande importância ecológica, por estar entre os dois maiores biomas do Brasil, a Amazônia e o Cerrado. Além dos animais característicos dessas duas regiões, o parque abriga animais pantaneiros, e assim como o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, é essa grande biodiversidade que atrai os visitantes.

3) Parque Nacional de Brasília

Criado com o objetivo de proteger os rios que fornecem água à Capital Federal e conservar os ecossistemas locais, o Parque Nacional de Brasília engloba parte do Cerrado. Para quem busca diversão, entre as principais atrações do local estão as piscinas que se formaram em poços de água mineral, além das cachoeiras, nascentes, rios, trilhas e atividades mais leves como o centro de educação ambiental.

4) Parque Nacional das Emas

É no sudoeste do estado de Goiás que se encontra o Parque Nacional das Emas, conhecido como o melhor parque de vegetação do cerrado, tanto pela sua extensão, como pela vegetação. É no cenário com essa flora em abundância que vivem espécies como as emas - que dão o nome ao parque - e os tamanduás-bandeira. Por se tratar de um local que sofreu poucas alterações antropológicas, a fauna pode ser observada facilmente, o que a torna a principal atração do parque.

5) Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Localizado predominantemente no estado de Goiás, mas com partes espalhadas por Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a Chapada dos Veadeiros foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Além de conservar o local, o parque tem como objetivo incentivar a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação de uma região onde ficavam os antigos garimpos. Entre as principais atrações oferecidas pelo parque estão os banhos de cachoeira e a caminhada pelas trilhas, nas rotas usadas no passado pelos garimpeiros.

6) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

Próximo à cidade de Cuiabá (MS), o parque é encontrado no planalto que divide as bacias dos rios da Prata e Amazonas. Rico na parte hídrica, o local também tem uma vegetação diferenciada, predominantemente de savana, rica na biodiversidade de espécies de plantas e de animais, como o logo-guará e o jacaré-coroa. Aberto à visitação, o parque possui vários mirantes, cachoeiras, morros, que proporcionam atividades de caminhadas, banhos de rio, ciclismo, observação de pássaros e outras opções.

