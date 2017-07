Confira os tipos de sobrancelhas que combinam com cada formato de rosto

Cada tipo de rosto tem um estilo de sobrancelha mais adequado, que favorece a simetria e o equilíbrio da face. A regra da vez é deixar as sobrancelhas o mais natural possível, com o desenho ideal para a sua beleza.

Rosto quadrado

Para esse tipo de rosto, o recomendado é o estilo de sobrancelhas mais retas, com curva acentuada na ponta externa do desenho.

Rosto redondo

Esse rosto merece uma sobrancelha que seja mais grossa, porque as mais finas dão a impressão de que o rosto é ainda mais redondo.

Rosto oval

Para quem tem o rosto oval, a melhor escolha são as sobrancelhas arqueadas para dar mais expressão ao olhar.

Rosto comprido

Esse tipo pede um estilo de desenho mais reto para equilibrar as expressões e o olhar.

Rosto triângulo invertido

Nesse, se encaixam melhor as sobrancelhas levemente arqueadas e compridas, suavizando os traços faciais.

Realce seu olhar

“Independente do seu tipo de rosto e da sobrancelha que escolher, algumas dicas podem ser valiosas para que você realce o poder dos olhos. A técnica do visagismo é um caminho bem interessante para você valorizar ainda mais sua imagem pessoal”, afirma Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande.

Para dar destaque ao olhar, realçar as sobrancelhas é uma ótima opção, e você pode, quando os pelos estiverem começando a crescer, usar lápis específicos para dar volume e cor à região, escolhendo a cor ideal para a sua cor de pele: as negras podem usar o lápis preto e as loiras o marrom claro. Para conseguir disfarçar as falhas e pelos brancos, você pode apostar em um pincel fino com água para aplicar a sombra marrom sobre a sobrancelha, penteando os fios para cima com a escovinha adequada para finalizar, e para ajudar a levantar a expressão você pode escolher uma sombra iluminadora clara para o canto externo, abaixo das sobrancelhas, destacando o contorno.

