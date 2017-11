Confira os pontos de interdição neste sábado e domingo em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa os locais de interdição do trânsito neste sábado (25) e domingo (26) em função de diversos eventos religiosos, obras de recapeamento e da Parada LGBT que ocorrerão na Capital.

Sábado (25)

A Rua Deolinda Pereira de Souza entre a Rua Gaspar de Lemes e a Rua Dom Henrique fica interditada entre as 8 e 17 horas, para a realização do “Parceiros do Bem”.

Já a Rua Honório Lemes entre a Rua Felipe Portinho e a Rua Emília da Fonseca fica interditada das 19 às as 20h30 para a realização de um culto religioso.

Outro evento religioso interdita a Rua do Pinhão entre a Rua Iraúna e a Rua Charim, das 17 as 22 horas.

Devido a “Cruzada Evangelística”, o trecho da Rua Jaime Ferreira Barbosa entre as ruas Barra Mansa e Jussara fica interditado das 17 às 23 horas.

Uma quermesse na Rua Bertioga entre as ruas Candelária e Francisca Alves Castelo, interdita este trecho, das 19 às 24 horas.

Às 15 horas será realizada a XVI Parada da Cidadania LGBT na área central de Campo Grande. O evento vai sair da Rua 14 de Julho seguindo até a Candido Mariano, subindo a Rua 13 de Maio, virando na Rua Barão do Rio Branco até a Praça do Radio Clube. Agentes estarão monitorando o trânsito local.

Domingo (26)

No domingo é a vez do esporte mobilizar as pessoas. O “Passeio Ciclístico” vai passar pela Avenida Progresso entre a Rua Acaia e a Rua Piua, seguindo mo sentido Rua Fanorte e Avenida Guinter Hans até o Hospital do Pênfigo. A iniciativa deve durar das 8 às 10h30. Agentes estarão monitorando o trânsito local.

Já a “Caminhada Passos que Salvam” seguirá pela Av. Afonso Pena entre a Rua Arthur Jorge e Rua 13 de maio (sentido centro) até Av. Afonso Pena entre a Rua 13 de Maio e Rua Arthur Jorge (sentido Prefeitura). A previsão é que a camonha comece as 8 e termine às 11 horas. Agentes estarão monitorando trânsito local.

Uma procissão que seguirá pela Rua dos Arquipélagos, Rua da Baleia, Av. Marinha, Rua da Península e Rua Dos Recifes também deicará os trechos interditados entre às 17h30 e 19 horas.

A Agetran informa ainda que nestas datas darão continuidade as obras de revitalização asfáltica na Rua Antonio Maria Coelho (entre Rui Barbosa e 13 de Junho e entre Paraíba e Rua Ceará e Entre Rui Barbosa e Av. Ernesto Geisel).