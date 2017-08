Confira os índices de fraudes em cada Estado pelo E-commerce

Entre 2015 e 2016 o e-commerce apresentou crescimento de 11,5% em valor e 12,1% em quantidade de pedidos.

- Em 2016, a cada 100 reais gastos no e-commerce, 3 reais foram tentativas de fraude.

- A maioria dos estados está acima da média geral do Brasil – o índice médio (3,05%) se aproxima mais dos estados que apresentam o maior volume de vendas. Quando a distribuição de venda é menor, a taxa de fraude se destaca e isso acontece principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro Oeste.

- Jogos (console, acessórios, jogos físicos), celulares e produtos esportivos são os produtos que são mais visados pelos fraudadores, porque são mais fáceis de revender. Isso mostra que os fraudadores não compram os produtos para uso próprio, e sim para fazer dinheiro rápido.

- Mesmo que as fraudes continuem sendo uma preocupação constante para o lojista, os e-commerces estão conseguindo distinguir o que é fraude do que é compra correta e isso é positivo para a relação do comprador com o e-commerce. Foco na experiência do usuário.

- Tendência do consumidor de fazer compra cada vez mais no móvel. Hoje 21% das compras são em plataformas móveis (pode ser via app ou quando abre o site via o dispositivo) a cada 5 compras 1 é feita por dispositivo móvel. O brasileiro precisa entender que a segurança do dispositivo móvel precisa ser igual a do computador. As tentativas de fraude no mobile é maior 5%: a cada 100 reais, 5 são tentativas de fraude.

MATO GROSSO DO SUL

Ano passado, MS era o quarto estado mais seguro do país, com 3,3% em tentativa de fraude, ou seja, a cada R$100, R$23,30 era fraude.

Esse ano, o estado reduziu ainda mais esse número, 2,2% em tentativa de fraude

Tentativa de fraude por segmento na região Sul:

SUL GAMES 10,8% SUL CELULAR 6,3% SUL CINE E FOTO 3,9% SUL ACESSÓRIOS 3,1% SUL INFORMÁTICA 3,0% SUL ELETRÔNICOS 2,9% SUL ESPORTES 2,8% SUL N.I. 2,3% SUL AUTOMOTIVO 2,2% SUL BELEZA 1,8% SUL BRINQUEDOS 1,4% SUL VESTIMENTO 1,4% SUL ELETRODOMÉSTICOS 1,3% SUL CALCADOS 1,0% SUL UTILIDADE DOMESTICA 1,0% SUL MÓVEIS 0,8%

Conclusões:

- O e-commerce cresceu e as tentativas de fraude não acompanharam o crescimento porque não há um número maior de fraudadores no mercado.

- Para o consumidor final, significa que o e-commerce está crescendo, a possiblidade de fazer compras online é cada vez maior e podemos inferir que um mercado crescendo e as tentativas de fraude se mantendo estáveis e a fraude efetiva diminuindo, trata-se de um mercado que está crescendo com segurança.

Para referência, seguem as tentativas nas demais regiões:

TO 9,1% AC 6,5% AP 6,6% MA 7,5% PA 6,9% AM 6,3% GO 6,4% CE 5,2% RR 4,0% PI 5,1% RN 4,2% AL 4,7% RO 4,9% BA 4,7% PE 3,8% PB 4,4% MT 3,2% SE 3,1% RJ 2,8% MG 2,9% SP 2,7% ES 2,8% DF 2,5% MS 2,2% PR 2,0% SC 2,0% RS 1,3%

