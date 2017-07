Confira os exercícios indicados para cada faixa etária

A inatividade física é um problema mundial de saúde, uma epidemia silenciosa e subvalorizada. Mas qual exercício deve ser realizado e qual a recomendação para cada faixa etária? Segundo Renato Kalil, (CRM42214-RQE47008), médico do esporte do Kurotel - Centro Médico de Longevidade e Spa, o primeiro passo é esclarecer que não existe um exercício ideal, mas sim práticas mais adequadas para diferentes fases da vida. “O que há são algumas orientações embasadas cientificamente que podem ajudar qualquer pessoa a sair do sedentarismo”, diz o especialista.

Faixas etárias X exercícios

Crianças e pré-adolescentes: Atividades lúdicas e cooperativas (brincar é fundamental), jogos coletivos, danças, entre outras. “Elas estimulam valências físicas diversas, como coordenação, equilíbrio, força, agilidade, velocidade, ritmo, assim como atividades aeróbias, de preferência ao ar livre”, recomenda o médico.

Adolescentes: A partir desse momento do crescimento e desenvolvimento, já é possível a destacar a importância dos exercícios resistidos. “Aqui pode ser inserida a musculação, desde que se tenha o acompanhamento de um profissional de educação física, executando um treinamento específico para esta idade”, sugere. A indicação de atividades aeróbias continua adequada, bem como atividades programadas e supervisionadas no esporte.

*Crianças, pré-adolescentes e adolescentes devem acumular, pelo menos, 300 minutos por semana de atividade física. Atividades com videogames interativos não substituem a qualidade e quantidade das atividades físicas necessárias.

Adultos: Nesta fase da vida se faz necessária a realização de exercícios resistidos, pois ao longo da vida ocorre uma redução da massa muscular progressivamente. “Pilates, musculação, treinamento funcional, crossfit, natação, corrida de rua, bike e ioga são algumas possibilidades”, conta Renato. Independente do que você escolher fazer, deve-se ter como pilar o fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana, de preferência, com personal trainer periodizando os treinos. “Orientamos que seja realizado também o exercício aeróbio em sua rotina, acumulando pelo menos 150 minutos por semana”.

Idosos: Para este grupo é possível afirmar que o exercício resistido é imprescindível. É ele que ajudará a readquirir a massa magra (massa muscular) perdida, o que se traduzirá em independência, autonomia e mais qualidade de vida. “O idoso pode fazer musculação, pilates, treinamento funcional. Também sugerimos caminhadas ao ar livre em ritmo de moderado a intenso conforme orientação de um profissional da área da saúde”, conta o especialista. A tão indicada hidroginástica é um ótimo exercício com baixo risco de lesão, porém, não substitui o trabalho específico de força, uma vez que esta aumenta mais efetivamente a densidade óssea e massa muscular. Trabalhos recentes têm mostrado que o a quantidade de massa magra está diretamente relacionada com a longevidade, explica a médica Mariela Silveira (CRM27661).

