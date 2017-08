Confira os entrevistados de amanhã do programa Giro Estadual de Notícias

Juíza e titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e familiar Contra a mulher Jacqueline Machado será a entrevistada de amanhã, 24, do programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores.

- A juíza vai comentar sobre a 8ª Semana Justiça pela Paz em Casa que teve início no último dia 21 de agosto. A campanha tem como objetivo promover ações focadas no combate à violência doméstica, ampliando a efetividade da Lei Maria da Penha. Jacqueline explica que todos os Tribunais de Justiça de todo o país estarão trabalhando de maneira concentrada no julgamento de casos que envolvam a violência ou grave ameaça à vida das mulheres .

- A última edição do projeto ocorreu em março deste ano e conseguiu realizar 8 mil audiências e julgamentos de processos relativos à violência doméstica contra a mulher, resultando em mais de 7 mil sentenças judiciais e concessão de 10 mil medidas protetivas. O estado que concedeu maior número de medidas protetivas foi o Rio Grande do Sul (1.908); seguido pela Bahia (1.521) e o estado do Pará com 1.432 medidas protetivas concedidas. As Semanas ocorrem em março, em homenagem ao dia das mulheres; em agosto, por ocasião do aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha, e, em novembro, durante a semana internacional de combate à violência de gênero, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

