Confira os entrevistados de amanhã do programa Giro Estadual de Notícias

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG) Claudio Cavol e o diretor do Aero fair Campo Grande 2017 Tiago Mol serão os entrevistados de amanhã, 17, do programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores.

O diretor do Aero Fair 2017 vai comentar sobre a feira nacional de aeronáuticas, que acontece entre os dias 16 e 19 de novembro, no aeroporto Santa Maria. Para Tiago, o evento tem como objetivo trazer conhecimento no segmento de aviação, voltado para o meio empresarial e industrial, com rodadas de negócios, expositores, além de entretenimento para o público presente na feira.

O presidente do Setlog de MS Claudio Cavol vai comentar sobre a segunda Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que integrará uma grande comitiva composta por empresários e autoridades brasileiras com destino aos portos do Chile e que vai sair no próximo dia 25. Segundo Claudio, trinta grupos formados por técnicos, empresários e autoridades vão participar da expedição. Eles partem de Campo Grande em direção a Porto Murtinho e depois seguem para o Oceano Pacífico passando por cidades do Paraguai, Argentina e do Chile.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

