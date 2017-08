Confira os entrevistados de amanhã do programa Giro Estadual de Notícias

O advogado e presidente da Associação Colônia Paraguaia Albino Romero e a presidente do Sindicatos de corretores de imóveis ( Sindimóveis- MS) Marta Recalde Lino serão os entrevistados do programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar amanhã 16, comandado pelo jornalista João Flores.

A presidente do Sindimóveis Marta Recalde Lino vai comentar a mais tradicional festa em comemoração ao dia dos corretores de imóveis, comemorado no dia 27 de agosto. Como parte das homenagens será realizado o Baile do Colibri, no salão de festa Golden Class, no próximo dia 26.

O presidente da Colônia Paraguaia Albino Romero vai comentar sobre o convênio que firmou com o governador do estado Reinaldo Azambuja para revitalização da colônia Paraguaia.

O plano foi apresentado na última segunda-feira, 14 de agosto, e vai trazer mudanças na fachada, na praça de alimentação e nos banheiros, construção de sala para aulas de dança e idiomas. Segundo Albino, o local tem cinco mil metros quadrados de área e capacidade para receber até 3 mil pessoas.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários