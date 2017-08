Confira os entrevistados de amanhã do programa Giro Estadual de Notícias

Presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (CORECON- MS), Thales de Souza Campos será o entrevistado do programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar amanhã, 10, comandado pelo jornalista João Flores.

- Thales de Souza Campos vai comentar sobre a Semana de Economia 2017, que acontece de 09 a 11 de agosto, com homenagem ao Dia do Economista, 13 de agosto.

Hoje, 9, haverá uma cerimônia na Câmara Municipal de Campo Grande, às 19h, para entrega dos diplomas de Mérito Econômico. No dia 10, os economistas participarão de uma visita técnica na Cervejaria Bamboa, às 13h, com saída na sede do Corecon-MS.

Já no dia 11 de agosto, haverá a realização da etapa regional da Gincana Nacional de Economia. A competição ocorrerá às 13h no Laboratório de Informática da Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ESAN/UFMS). Ainda no dia 11, às 20h, haverá uma cerimônia de entrega das Comendas Adam Smith e Guaicurus de Economia, Jovem Economista e Docente do Ano.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

