Confira os destinos mais econômicos para passar réveillon nos Estados Unidos

Todos queremos fazer algo especial e empolgante no Réveillon, mas geralmente nossas comemorações pós-Natal e mimos em excesso podem nos deixar com o orçamento apertado e pensar em viajar no réveillon pode ser um luxo impossível, mas pense novamente!

A Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com uma variedade de ótimos lugares para se hospedar, encontrou os destinos mais econômicos para você comemorar seu Réveillon com estilo – sem precisar quebrar o cofrinho. Houston, no Texas ficou em primeiro lugar, sendo 74% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos. Reno, Washington, Dallas e Chicago também ficaram entre as 5 primeiras.

Faça sua escolha a partir da lista da Booking.com abaixo e escolha entre as belas praias da Califórnia, a noite badalada de Las Vegas, Nova Orleans e Miami, para a viagem perfeita para dar as boas vindas ao Ano Novo!

- Houston, Texas é 74% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Reno, Nevada é 65% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Washington, D.C. é 64% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Dallas, Texas e Chicago, Illinois são 59% mais econômicos do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Seattle, Washington; Boston, Massachusetts e Pittsburgh, Pennsylvania são todos 55% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Philadelphia, Pennsylvania é 54% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- San Diego, Califórnia é 52% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Atlanta, Georgia é 51% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- San Antonio, Texas é 48% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Orlando, Flórida é 46% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Las Vegas, Nevada é 43% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Miami, Flórida é 42% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Los Angeles, Califórnia é 35% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

- Nova Orleans, Louisiana é 34% mais econômico do que o destino mais caro dos Estados Unidos

Metodologia: Dados de preços foram medidos no período de 31 de dezembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017. Acomodações 4 estrelas foram selecionadas como uma maneira padrão de comparar diferentes tipos de acomodações em diversas cidades, além de ser um indicativo das tendências gerais de preço nas acomodações de todos os níveis.

Veja Também

Comentários