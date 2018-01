Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,26, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o diretor de operação do Sebrae/MS Tito Estanqueiro e a presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (CONCEN) Rosimeire Cecília.



- Frigoríficos de MS elevam contratações com 1,3 mil vagas. Mesmo com tantas turbulências e operações que impactaram diretamente o mercado da carne, o setor de frigoríficos de bovinos conseguiu mostrar recuperação e gerar empregos no ano passado. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Empresa, de janeiro a novembro, o setor registrou saldo positivo de 1.326 vagas a mais no estoque. Ao todo, foram 4.822 admissões (sendo 4,4 mil delas de reemprego) contra 3.496 desligamentos.

- Em Campo Grande, número de atendimentos para biometria já atinge 60% do eleitorado. Desde maio de 2015, quando teve início a biometria em Campo Grande, até esta terça-feira (23), 363.991 eleitores já compareceram a um dos postos de atendimentos da Justiça Eleitoral da Capital. Esse número representa 60,02% do eleitorado atual, que é de 606.409. O prazo vai até 18 de março deste ano, e o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) orienta que o eleitor compareça o quanto antes para evitar transtornos. O cadastramento é obrigatório e quem não realizar terá o título cancelado, o que acarreta vários prejuízos à vida civil.

- A presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (CONCEN) Rosimeire Cecília comenta sobre audiência pública que será realiza no dia 06 de fevereiro no auditório do Sebrae-MS para debater a revisão tarifária nas contas de energia da população.

Rosimeire explica que Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), aprovou no último dia (23) a proposta preliminar de 8,41% na conta dos consumidores e de 11,82% para as indústrias em 37 municípios de Mato Grosso do Sul.

- O diretor de operações do Sebrae-MS Tito Estanqueiro comenta sobre o Refis do micro e pequenas empresas que possuem débitos tributários. Ele lembra ainda que o empresário deve procurar a Receita federal até o dia 31 de janeiro para parcelar as dívidas e permanecer no Simples Nacional. Cerca de 600 mil empresas devem aproximadamente 20 bilhões de reais à união, e as mesmas já foram notificadas pela Receita. O alerta é para que os empresários regularizem seus débitos e continuem no Simples. Caso não negociem até o fim de janeiro nas condições atuais elas serão excluídas do Simples Nacional, por meio do Refis. O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 180 vezes.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir os áudios das entrevistas, clique no botão PLAY abaixo: