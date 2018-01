Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,25, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o senador Pedro Chaves (PSC) .

- Polícia Federal combate propinas e fraudes no HU; desvios chegam a R$ 3,2 milhões. Esquema criminoso que consistia em fraudar licitações dos hospitais Universitário e Regional de Campo Grande com a prática de sobrepreço, e no desvio dos materiais comprados para estes hospitais para clínicas particulares foi descoberto pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União (CGU), e originaram a “Operação Again”, desencadeada na manhã desta quinta-feira (25). O prejuízo causado aos cofres públicos pelos investigados chega a R$ 3,2 milhões, em um total de R$ 6 milhões em contratos.

- Governo renova avenidas e anuncia novas obras em Maracaju. No sábado, dia 27, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do Secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli cumprem agenda em Maracaju e anunciam novo asfalto nas Avenidas Mario Correa, Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca. Todas passam por recapeamento, restauração do asfalto, meio-fio, sinalização e instalação de placas indicativas com nome das vias. O investimento total ultrapassa os 3 milhões e 700 mil .

- Entrega do Hospital do Trauma é adiada pela quinta vez. A conclusão da obra da Unidade do Trauma, anexa à Santa Casa de Campo Grande, foi adiada pela quinta vez desde 2016. A última previsão era de que o prédio fosse entregue na próxima quarta-feira, mas agora o hospital afirma que só deve terminar a construção no fim de fevereiro. Já o funcionamento do local pode ocorrer somente no segundo semestre deste ano, e não em abril. Desde 2016, quando a obra foi retomada, a previsão de entrega era dezembro daquele ano, o que não foi cumprido. Em seguida, cogitou-se inauguração em junho e depois em julho de 2017, também não efetivada.

- O senador Pedro Chaves comenta sobre seus projetos como a reforma do Ensino Médio, transporte por aplicativo como Uber e Cabify, proibição das operadoras de limitar dados da internet e alteração no código penal Militar. Para 2018 assumiu a reforma do código comercial que foi instituído em 1850, ainda na época do Brasil Império, e desde então passou por algumas adequações, como a edição atual que entrou em vigor em 2003. A previsão é de que o relatório final da reforma do Código Comercial seja votado em junho de 2018. O senador aparece em quinto lugar no ranking do melhor senador do Brasil. Toda essa conquista se atribui ao excelente trabalho realizado como senador da república.

