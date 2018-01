Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,22, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o gestor do departamento de Inovação e Conhecimento do Sistema Famasul, Roberto Murillo.

- O Prefeito de Campo Grande Marcos Trad (PSD) reúne entidades para definir a cobrança da taxa do lixo. A crise provocada por cobranças abusivas da taxa do lixo deve ser solucionada a partir das medidas que serão anunciadas hoje pelo prefeito da Capital. Além de propor uma nova solução de cobrança do tributo, o chefe do Executivo deve punir os envolvidos com os erros nos cálculos que levaram a taxa a subir mais de 200% em alguns casos específicos. Exonerações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) são esperadas.

- A vacina de febre amarela tem estoques no limite em diversos países. Voltada principalmente a países da África e da América do Sul, a vacina contra a febre amarela enfrenta obstáculos que ameaçam seus estoques. Entre eles estão o complexo processo de produção, que utiliza de ovo de galinha a maquinário moderno, e o reduzido número de fabricantes, desencorajados pelo baixo preço final. A busca pela imunização provocou na última semana filas que se estenderam pelas madrugadas em São Paulo. Desde janeiro de 2017, o Estado registrou 81 casos da doença, com 36 mortes.

- O gestor do departamento de Inovação e conhecimento do Sistema Famasul, Roberto Murillo comenta sobre a implantação do primeiro curso de nível médio, na modalidade semipresencial, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Técnicos em Agronegócio, que surgiu em janeiro de 2015 e hoje está com a terceira turma formada. O curso surgiu através de uma demanda dos produtores rurais, com o objetivo de qualificar profissionais na área de gestão do agronegócio. O indivíduo que realizar o curso tem direito a certificado e o diploma reconhecido pelo MEC.

O curso é totalmente gratuito, mas para ingressar o candidato tem de passar por um processo seletivo, que é tão concorrido quanto o vestibular de uma universidade. “A média é de 12 candidatos por vaga. É um curso bastante concorrido. O acesso é difícil e a pessoa tem que estudar muito, tanto que dos 150 alunos que iniciaram nas primeiras turmas, 48 estão se formando”, explica o gestor do departamento de Inovação e Conhecimento do Sistema Famasul, Roberto Murillo Mathias Costa Junior.

