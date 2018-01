Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira, 12, as entrevistas com o delegado da Receita Federal de Campo Grande Edson Ishikawa, com o procurador chefe da procuradoria geral da fazenda de Mato Grosso do Sul Flávio Cabral e com o Coordenador de Controle de Endemias Vetoriais(CCEV) Eliasze Luizo Guimarães

- Os contribuintes precisam estar atentos às mudanças no Imposto de Renda 2018 para não se complicarem na hora de acertar a Receita. O delegado da Receita Federal de Campo Grande Edson Ishikawa comenta sobre as mudanças das declarações de imposto de renda em 2018. Agora, as pessoas que possuem deficiência visual estão isentas das declarações. Qualquer cidadão que tem o rendimento tributário acima de 28 mil tem a obrigação de fazer a declaração.

- O procurador Flávio Cabral comenta sobre os contribuintes inscritos na Dívida Ativa da União. O devedor que não pagar a dívida terá seus bens bloqueados automaticamente e sem autorização judicial. O prazo para entrar em vigor desta nova etapa é de 3 meses. O bloqueio dos bens afetará pessoas físicas, jurídicas e empresas cobradas pela procuradoria, abrangendo pendências inscritas na Dívida Ativa da União.

- O Coordenador de Controle de Endemias Vetoriais Eliasze Luizo Guimarães, comenta sobre a redução de 95% nos casos de dengue no Mato Grosso do Sul em 2017. De acordo com Eliasze, em 2017, foram 2.278 casos notificados de dengue, enquanto no ano de 2016 foram mais de 28.000. No mês de dezembro, apenas um caso da patologia foi registrado no estado inteiro. A queda no índice de pessoas infectadas só foi possível através da conscientização da população, agora que a maioria das pessoas já teve dengue ou conhece alguém que teve e percebeu a gravidade da doença.

