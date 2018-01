Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,11, notícias de economia, saúde , política e a entrevista com o coordenador municipal da Defesa Civil da cidade de Coxim Gilberto Portela de Lima.

- O novo secretário de justiça e segurança pública apresentou os números da criminalidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com a pasta, em 2017, nove tipos de crimes sofreram quedas nos números. Para o secretário Antônio Carlos, os dados são reflexos dos investimentos feitos na área de segurança.

- A unidade do Trauma da Santa Casa deve ficar pronta no final deste mês, mas só entra em funcionamento no mês de abril. A direção da Santa Casa estuda com o Ministério da Saúde os parceiros para custar os atendimentos da nova unidade.

- Um guarda municipal foi esfaqueado ao realizar uma abordagem a um homem identificado como Vinicius Costa Marques, de 18 anos. O suspeito desferiu de dez a 15 golpes contra a vítima. O fato aconteceu na noite de terça-feira, 9, na Praça do Imigrante, entre as ruas Rui Barbosa, Barão de Melgaço e Joaquim Murtinho, no centro de Campo de Grande.

Gilberto Portela Lima , Aluizio de São José (Prefeito) Cel. Isaias (Coordenador Estadual defesa civil )

- O coordenador municipal da Defesa Civil de Coxim Gilberto Portela de Lima comenta sobre o alto nível do rio Coxim, que está em alerta desde outubro. Só agora o volume do rio baixou e se encontra com 4 metros e 87 centímetros. O coordenador explica que com essa cheia apenas uma família foi desalojada por questão de prevenção. Caso haja necessidade, as famílias em área de risco terão todo o apoio da prefeitura de Coxim.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir o áudio da entrevista, clique no botão PLAY abaixo: