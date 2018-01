Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,10, notícias de economia, saúde , política e a entrevista com advogado Otávio Figueró.

- A polícia Ambiental alerta ao cidadão que jogar lixo na rua pode gerar multa. No último fim de semana, um homem foi autuado jogando galhos de árvores em via pública. A multa mínina é de 5 mil reais, mas dependendo do caso, o valor aumenta e pode ocasionar até prisão.

- O ministério da Saúde anuncia fracionamento da vacina contra a febre amarela. A medida considerada eficaz e emergencial, é para garantir a imunização do maior número de pessoas em um menor tempo.

- O Inmetro faz um alerta aos pais na hora de adquirir o material escolar das crianças, grande parte dos produtos precisam de certificação da entidade. O selo é a segurança de que o produto passou por todos os testes de segurança e não oferece riscos à saúde da criança.

Otávio Figueró comenta sobre o pagamento do IPTU

O advogado Otávio Figueiró comenta sobre a prorrogação do pagamento do IPTU na Capital, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul OAB/MS reivindica que o pagamento do IPTU possa ser feito até 31 de janeiro. Otávio ressalta que a comissão responsável em desmembrar a taxa de lixo do IPTU não está dando conta de atender toda a população, pois há relatos de populares que ficaram mais de 5 horas na fila para ser atendido. Caso a reivindicação seja aceita pelo Ministério Público a população poderá pagar o IPTU até o dia 31 com desconto de 20%.

