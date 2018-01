Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira -feira,09, notícias de economia, saúde , política e a entrevista com o empresário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Gilberto Félix.

- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abre consulta pública sobre os suplementos alimentares. A consulta quer colher sugestões para estabelecer quais produtos se encaixam na categoria. As propostas podem ser enviadas pela internet pelos próximos 90 dias .

- 14 mil empresas farão parte da primeira fase de adesão ao eSocial. O sistema foi criado para cadastro dos empregados domésticos, mas o governo decidiu ampliar a plataforma para grandes, médias e pequenas empresas. No portal, serão cadastrados todos os trabalhadores e o empregador terá mais controle sobre o pagamento de tributos e de direitos trabalhistas.

- Novo golpe bancário na Capital leva clientes a falsa central telefônica. Nas Moreninhas, criminosos criaram falsa central telefônica para aplicar golpes em clientes de bancos de Campo Grande. Ontem, um homem de 61 anos ficou com o cartão preso no terminal de autoatendimento de uma agência Banco do Brasil no bairro e, ao buscar ajuda por telefone, descobriu que o número era falso. E ele havia passado dados sigilosos para estelionatários. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou que por volta das 17 horas, fazia uso dos terminais quando o cartão ficou preso. No local estava um desconhecido que recomendou que entrasse em contato com a central, por meio dos números de telefone afixados em três dos caixas.

Gilberto Félix comenta sobre a taxa de lixo implantada na Capital

- O empresário Gilberto Félix comenta sobre a taxa de lixo apresentada pela prefeitura da Capital, que inicialmente está sendo cobrada junto com IPTU. Gilberto explica que a taxa de lixo tem preços diferenciados, por exemplo,o bairro da periferia tem um valor menor do que um bairro de área nobre da Capital. A partir da implantação da taxa de lixo até terrenos vão pagar mesmo não gerando lixo. Com a nova cobrança da taxa de lixo, a prefeitura de Campo Grande vai ter aumento de 170% na arrecadação de impostos, a estimativa é de R$ 81 milhões junto com o IPTU.

