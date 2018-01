Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,08, notícias de economia, saúde e política .

- A associação Comercial e o partido dos democratas pedem suspensão da cobrança da taxa de lixo na Capital. A ação do partido foi protocolada neste fim de semana. A associação deve mover outro processo em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil.

- O prazo para fazer a biometria termina no mês de março e a justiça eleitoral prevê aumento na procura dos eleitores em participar da revisão. Neste mês de janeiro, muitos estão aproveitando as férias para regularizar a situação.

- Em dois meses, a polícia ambiental autuou 30 pessoas durante o período da Piracema. Mais de 1.200 kg de pescado irregular foram apreendidos e aplicados 131 mil reais em multas. A fiscalização prossegue até o fim do mês de fevereiro.

- Fábrica chinesa tem novo atraso e só deve ficar pronta em 2019. Lançado em 2015, um dos maiores investimentos em Mato Grosso do Sul no setor de beneficiamento de grãos teve novamente o cronograma alterado e deve entrar em operação somente em meados de 2019. A indústria de processamento do milho é capitaneada pelo grupo chinês BBCA, em um investimento inicial de US$ 1,2 bilhão (mais de R$ 3 bilhões) e deveria entrar em operação neste mês em Maracaju. Porém, a execução do projeto vem sendo mantida a ritmo lento de construção e até chegou a ser paralisada nos últimos meses por conta de questões financeiras e também a queda de braço entre empresa e governo brasileiro em relação à importação de equipamentos e mão de obra da China.

