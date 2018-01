Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,05, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o pesquisador da Embrapa Pantanal Carlos Padovani.

- Energisa quadriplica equipes e mantém parceria com INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- para atender demandas. O convênio é para prevenir possíveis acidentes e interrupção de energia elétrica devido às tempestades.

- Morreu na tarde de ontem Gabriel Rios, de 18 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido pela manhã de ontem na rodovia MS-145, entre o distrito de Ipezal e o município de Angélica. A vítima perdeu o controle da camionete, que capotou nas proximidades do acesso à Fazenda Explanada, a cerca de 13 quilômetros do centro da cidade.

- Dos oito deputados federais de Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira (PDT) foi o que mais gastou com cota parlamentar durante o ano passado. Ele utilizou quase meio milhão de reais ou R$ 512.045,71 para gastos com passagens aéreas; telefonia; serviços postais; fornecimento de alimentação ao parlamentar; hospedagem; entre outros. Juntos, os oito parlamentares gastaram R$ 3.721.314,64 do dinheiro público.

- O pesquisador da Embrapa Pantanal Carlos Padovani comenta sobre o nível do Rio Paraguai, que vem subindo nos últimos dias. Segundo o pesquisador, o rio está acima da média esperada para o ano todo. A cheia é decorrente das ultimas chuvas que aconteceram no estado do Mato Grosso , fazendo com que o nível do rio Paraguai aumentasse. Por isso, é fundamental que a população e os pecuaristas comecem a se prevenir das cheias. O ano de 2018 será de grandes chuvas, ressalta Padovani.

