Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,03, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o meteorologista Natálio Abrahão.



- A tempestade que atingiu Campo Grande às 14h30 de ontem deixou comerciantes e moradores sem força elétrica por 4 horas. A violência dos ventos derrubou árvores por toda a cidade e provocou danos a rede elétrica, como rompimento de cabos e fios por causa de objetos lançados à rede. Todas as equipes da Energisa foram mobilizadas e trabalharam sem parar para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas mais atingidas. Somente na terça feira a empresa quadriplicou a quantidade de equipes para restabelecer o serviço.

- Treze municípios de Mato Grosso do Sul começaram 2018 em situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os danos causados pelas chuvas vão desde alagamentos e destruição de estradas, até bueiros e pontes de madeira. Em menos de um mês, o Rio Miranda voltou a encher e está, desde ontem, com níveis considerados emergenciais. Conforme relatório divulgado ontem pela Defesa Civil do Estado, 11.326 pessoas foram afetadas pelas intensas precipitações nos 13 municípios em emergência. Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Rio Verde, Bataguassu e Porto Murtinho são os municípios que vão precisar de recursos para reconstruir danos causados pela chuva.

- Oito pacientes foram atendidos pela Santa Casa de Campo Grande, entre a última sexta-feira ( 29) e a segunda-feira (1), após sofrerem queimaduras graves por conta do uso inconsequente de fogos de artifício e materiais inflamáveis para acenderem churrasqueiras e outros utensílios de culinária. Segundo nota divulgada pelo hospital, seis vítimas foram queimadas pelo uso de fogos de artifícios, dos quais dois seguem internados. Um deles teve o dedo polegar amputado e o outro paciente perdeu três dedos da mão direita.

- O meteorologista Natálio Abrahão comenta sobre o período do verão que começou com chuva intensa em todo o Mato Grosso do Sul . Segundo o meteorologista, os meses de janeiro e fevereiro serão de intensas chuvas. Natálio afirma que nos dias 05,06 e 07 de janeiro há possibilidade de alagamentos em várias regiões do MS. “O ano de 2017 foi um dos mais afetados pelas descargas elétricas. Apenas na região Oeste de MS, no mês dezembro, foram registrados 22 mil raios”, afirma o meteorologista Natálio Abrahão.

