Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,02, notícias de economia, saúde e política.

- As mulheres negras estão no topo da lista como uma das que mais sofrem violência no Brasil. O estudo anunciado no ano passado chama atenção principalmente para a condição social em que vivem as mulheres.

- O corpo de um homem foi encontrado na Rua Trajano Roberto Ferreira no Bairro São Bento, em Sidrolândia, no último sábado (30). O cidadão foi identificado como Antônio Louveira, 40 anos, também conhecido na cidade pelo apelido de “Da Lua”. E estava com uma perfuração nas costas. Ainda não se sabe se a morte foi provocada por arma branca ou projétil de arma de fogo. Pessoas que estavam no local acreditam que o crime tenha ocorrido por cobrança de dívida com drogas, já que “Da Lua” era usuário de entorpecentes.

- Passageiros de ônibus da linha 063 - Moreninhas/Aero Rancho - passaram momentos de terror na tarde de ontem (01). Três jovens entraram no coletivo e assaltaram a todos. Um dos ladrões estava armado e ameaçou atirar em uma das vítimas. De acordo com boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 14h15. Um dos passageiros sacou uma arma e anunciou o assalto, obrigando todos os outros a lhe entregarem seus pertences.

- A noite de Réveillon teve 15 acidentes, a maioria com vítimas, mas sem mortes, em Campo Grande. Além disso, 67 pessoas foram flagradas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quatro condutores foram flagrados dirigindo embriagados. De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran), foram realizadas fiscalizações na Avenida Afonso Pena, sendo uma na região da Cidade do Natal, e outra na esquina com Rua Espírito Santo.

