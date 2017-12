Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,29, notícias de economia, saúde e política.

- Em 2018, alunos da rede municipal e estadual que forem reprovados por 3 matérias poderão passar para a próxima série e fazer as dependências no ano seguinte.

- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que a família Brasileira está ficando mais pobre. Além disso, os jovens querem ser sustentados pelos pais e há aqueles que nem estudam e nem trabalham. São os conhecidos como geração Nem nem.

- Uma força-tarefa do Governo do Estado passou a manhã de ontem (28) em Porto Murtinho, levantando os estragos provocados pela chuva. O índice pluviométrico chegou a 340 milímetros com rapidez.

- Até que ponto hospitais e postos de saúde devem comunicar a polícia os casos de violência cometidos contra crianças, adolescentes ou idosos? Em Maracaju, uma menina de 16 anos foi espancada na rua e atendida no Hospital Soriano Correa da Silva. A mãe da menina disse que os profissionais de saúde não quiseram chamar a policia para fazer a denuncia da violência contra a adolescente. A delegada Sidneia Tobias, relações Públicas da Delegacia Geral de Policia Civil, explica que de regra a comunicação deve ser feita, à exceção de casos em que os médicos consideram como “sigilo profissional “.

- O Programa de Regularização Fiscal termina hoje e pode chegar a R$ 200 milhões arrecadados aos cofres do governo. Como os bancos estão fechados, os contribuintes terão como opção para pagar os tributos os terminais eletrônicos. O expediente, no entanto, será normal hoje nas Agências Fazendárias e na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para atender aqueles que optarem pelo parcelamento. Até ontem o Refis tinha receita de R$ 174,5 milhões.

