Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira ,27, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Kleryson Loreiro e a delegada Sidnéia Tobias.

- O menino de 9 anos de idade que se afogou em um reservatório da Águas Guariroba, no conjunto José Maksoud, na região do bairro Moreninhas, em Campo Grande, está internado em estado grave, na Santa Casa. De acordo com as informações da assessoria do hospital, o garoto está na ala vermelha. O incidente aconteceu na tarde de ontem (26), quando a vítima estava brincando acompanhado por outras duas crianças.

- Militares do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul encontraram na manhã de ontem (26) o corpo de Jackson Ajala Neves, 20, que se afogou num dos lagos da Orla, que fica ao lado do Rio Dourados, na entrada da cidade. O rapaz e mais dois amigos tomavam banho no local quando aconteceu o acidente .

Kleryson Loureiro comenta sobre as fiscalizações nas rodovias do MS

- O inspetor da Policia Rodoviária Federal Kleryson Loureiro comenta sobre as fiscalizações nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul. O inspetor explica que até o momento a PRF autuou 1.147 veículos transitando com excesso de velocidade e 8 óbitos foram registrados até o último dia 25. A grande causa desses acidentes são embriaguez e ultrapassagem indevida. Segundo dados da PRF, 1.638 testes de etilômetro foram realizados, resultando em 42 autuações por infração relacionadas ao consumo de álcool, destas, 10 pessoas foram presas. A operação, que tem como objetivo inibir motoristas que trafegam com alguma irregularidade, continua até o mês de fevereiro, após o carnaval.

A delegada Sidnéia Tobias comenta sobre a Ouvidoria que a polícia civil vem realizando na Capital. "A Ouvidoria da Polícia Civil é um serviço aberto ao cidadão para escutar as denúncias, sugestões, reclamações e também os elogios referentes aos serviços prestados à população (como o atendimento para o registro de boletins de ocorrência). Para entrar em contato com a ouvidoria basta ligar para 0800-647 0197", diz a delegada Sidnéia.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

