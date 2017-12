Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,26, notícias de economia, saúde e política.

- Governo do estado planeja e estuda procedimentos que serão feitos na caravana da saúde no ano que vem. É meta para o governo atender no mínimo mais de 100 mil pessoas em cirurgias de cataratas em Campo Grande.

- Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são mais ricos em relação a Mato Grosso do Sul e mesmo assim devem fechar 2017 sem pagar a folha salarial e o décimo terceiro em dia. O MS finaliza o ano com o pagamento dos 70 mil servidores em dia.

- Chuva que não cessa causou danos a MS-141, entre Ivinhema e Naviraí. Parte da pista desmoronou no Km 28, provocando a interdição total do local em ambos sentidos. De acordo com a PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual), depois da meia noite do dia 24, usuários que passavam avisaram que naquele trecho não havia possibilidade de transitar qualquer tipo de veículo. A interdição foi feita pela equipe da Agesul de Naviraí que esteve juntamente com os policiais rodoviários. Ainda não há previsão de liberação da rodovia por conta das constantes chuvas.

- Em época de praticar a solidariedade, os vereadores de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, aprovaram projeto de lei que prevê multa de R$ 500 a R$ 2 mil para moradores de rua que estiveram pedindo dinheiro nos semáforos da cidade, conformou o NSC Notícias.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS