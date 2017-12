Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,20, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o advogado Fábio Trad e com o gerente geral da Movida Seminovos Charles Lin.

- Após muita polêmica, a estátua que comemora os 101 anos do poeta Manoel de Barros foi inaugurada na área central de Campo Grande. A estátua de bronze está aberta para visitação na Avenida Afonso Pena.

- Consumidores terão 30 dias para regularizar a ligação com a rede de esgoto. A ligação é obrigatória por lei quando há o serviço disponível na região. Porém, o cidadão deve pedir que o procedimento seja feito pela própria concessionária, caso contrário o indivíduo pode ser penalizado.

- A partir de janeiro, o consumidor pode aderir a uma modalidade de tarifa mais barata de energia elétrica, a chamada tarifa branca. Porém o sistema só será vantajoso se o cidadão consumir até 500 kilowatt por mês e evitar gastar mais em horário de pico.

Charles Lin comenta sobre a Movida Seminovos

- O gerente geral da Movida Seminovos Charles Lin comenta sobre o mercado dos seminovos, que vem crescendo em todo o Brasil. Em novembro de 2017, o número de venda de seminovos cresceu 53% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Movida trabalha com carros realmente seminovos, com apenas 1 ano de uso, o que possibilita que o cliente adquira um veículo novo por um custo menor, com uma facilidade de pagamento no cartão de crédito em até 10x.

Fábio Trad comenta sobre o cargo de deputado federal

O advogado Fábio Trad foi escalado e vai assumir o cargo de deputado federal hoje (20) no lugar do Deputado Carlos Marun, que tomou posse como ministro da Secretaria de Governo na sexta-feira, 15.

Fabio Trad diz saber da responsabilidade que o espera é que vai se empenhar nos projetos de lei referentes à prestação de serviço público e à segurança.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir os áudios das entrevistas, clique no botão PLAY abaixo: