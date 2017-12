Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,19, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o deputado João Grandão (PT) e com presidente-interino do Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul (TER-MS) João Maria Lós.

- Instituto Federal abre 200 vagas para concursos técnicos gratuitos em quatro cidades do Mato Grosso do Sul. As inscrições seguem até janeiro e podem se candidatar quem tiver o ensino médio completo.

- Equipes do PROCON, órgão de defesa do consumidor, estão nas ruas da Capital nesta semana para conscientizar o cidadão sobre seus direitos. Serão entregues panfletos com o código de defesa do consumidor.

- O deputado estadual Márcio Fernandes apresentou emenda de um milhão de reais para aplicar em programas de castração de animais domésticos. A proposta deve funcionar em parceria com as prefeituras e as vigilâncias sanitárias de cada cidade.

João Maria Lós comenta sobre cadastramento Biométrico

- O presidente-interino do Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) João Maria Lós comenta sobre o cadastramento Biométrico que está sendo realizado na Capital desde 12 de julho e segue até 18 de março de 2018, com objetivo de atender 460 mil eleitores. João Maria ressalta que em Campo Grande a biometria é obrigatório, e mais de 400 mil pessoas ainda não realizaram o cadastramento, caso o procedimento não seja realizado, o cidadão ficará impedido de emitir documentos, tomar posse em concurso público e renovar matrícula em instituições de ensino. O atendimento no TRE é normal, apenas no natal e ano novo não será realizado o atendimento. De acordo com João Maria apenas as cidades de Jateí, Camapuã, Sidrolândia, Bandeirantes, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo e Bonito vão adquirir o cadastramento Biométrico.

João Gradão comenta sobre a reforma agrária

O deputado estadual João Grandão (PT) é defensor da agricultura familiar e comenta sobre a reforma agrária do Mato Grosso do Sul, no qual tem que ser debatido, pois MS sofre com a má estrutura para atender agricultura familiar.

“Hoje agricultar familiar é responsável por 75% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, e serão investidos mais de 2 milhões de reais, via PNAE, na compra direta de produtos da agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades e com certeza gerando saúde “, explica João Grandão.

