Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,15, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com a deputada federal Tereza Cristina (PSB) e com o presidente da câmara de vereadores de Campo Grande João Rocha.

A subsecretaria da Juventude de Campo Grande realiza a última feira de empregabilidade neste sábado. O evento oferece 300 oportunidades de emprego aos jovens. A pasta tem investido em ações para garantir a qualificação de quem quer vaga no mercado de trabalho.

As cidades de Corumbá e Ponta Porã contarão com o curso de medicina. As duas cidades fronteiriças serão contempladas com o curso, que começa a ter aulas a partir de março.

E a região de fronteira ganhou uma novidade comercial nesta semana, foi inaugurado o primeiro voo direto entre Campo Grande e a capital do Paraguai, Assunção. O voo é operado por uma empresa boliviana 3 vezes por semana.

- A deputada e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) Tereza Cristina comenta sobre a aprovação do Refis do Funrural, ontem (14). A deputada foi a relatora do projeto nas duas casas e participou de todas as fases do projeto. Ela conta que as negociações na Câmara duraram 8 meses. Com o projeto aprovado agora os débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 das contribuições, constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa da União, poderão ser quitados, na forma do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). O prazo para adesão ao parcelamento é até 28 de fevereiro de 2018. A partir da adesão, o produtor tem até 15 anos para quitar a divida.

João Rocha comenta sobre câmara de vereadores da Capital

- O presidente da câmara de vereadores da Capital João Rocha comenta que o objetivo dos parlamentares é solucionar os problemas quanto mais rápido possível. Rocha acredita que na crise o objetivo é inovar. “Para aproximar a população da câmara do vereadores foi realizado um trabalho de transparência e acessibilidade e criado um aplicativo de transmissões das sessões também via facebook ao vivo. Com essas novidades a população vem participando e interagindo”, explica João Rocha.

Outra inovação é que agora os vereadores visitam os bairros levando informações e ouvindo a população. O portal da transparência é outra ferramenta em que é apresentada a administração dos recursos usados na câmara.

“No próximo domingo (17) será realizado o Concurso Público da Câmara Municipal, com 70 novas vagas para atender toda a câmera. Rocha considerou a quantidade de pessoas escritas para o processo seletivo satisfatória ” , o vereador.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS