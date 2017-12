Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - DIVULGAÇÃO

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira, 14, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o senador Pedro Chaves e com o deputado estadual Enelvo Felini (PSDB).

- O conselho Federal de Medicina publicou a resolução que torna mais rígida a classificação de morte celebral. A intenção é dar mais segurança às famílias, especialmente aqueles que vão avaliar a possibilidade de doação de órgãos.

- Empresas envolvidas em ações de corrupção serão impedidas de firmar contratos com o governo do estado. A medida está prevista em decreto e foi tomada como forma de garantir mais transparência.

- Deputados estaduais se unem em emenda coletiva e conseguem 7 milhões de reais para Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, a instituição terá 39 milhões reais a menos para custear as despesas para o próximo ano.

Enelvo Felini comenta sobre seu mandato como deputado estadual

- Enelvo Felini, que foi presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), no último dia 16 assumiu o cargo de deputado estadual. Ele luta pela agricultura familiar e busca incentivar o agricultores de Mato Grosso do Sul no desenvolvimento do estado fazendo com que a população possa consumir o que for produzido no MS. “Hoje a população Sul-mato-grossense consome abacaxi de Minas Gerais, porque em MS não tem plantio suficiente para atender as famílias”, explica Enelvo Felini.

- Felini comenta sobre o desenvolvimento da cidade de Sidrolândia, onde 40% da população residem em chácaras e assentamentos. “O município de Sidrolândia se tornou uma grande cidade graças a ajuda de empresários e da população, pois eu quando prefeito não dava conta sozinho “, ressalta Felini.

- O senador Pedro Chaves comenta sobre mais uma de suas conquistas, a implantação do curso de medicina nas cidades de Corumbá e Ponta Porã, juntamente com o Presidente Michel Temer, que autorizou a instalação do curso. O senador comenta ainda sobre o projeto de reforma do código comercial, e alguns pontos que devem estar presentes na modernização da lei, o aumento da segurança jurídica nas relações empresariais, a atualização da Lei de Falências (Lei 11.101/2005) e a inclusão de dispositivos sobre o comércio eletrônico.

- E, por fim, o senador Pedro Chaves contou que tomou posse como imortal na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, onde foi eleito em assembleia em junho e na qual tomou posse no último dia (10) da cadeira nº 19, anteriormente ocupada pela escritora Maria da Glória Sá Rosa, e que tem como patrono João Guimarães Rosa.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir os áudios das entrevistas, clique no botão PLAY abaixo: