Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,12, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com juiz Alessandro Carlo Meliso.

- Depois de 16 anos o Mato Grosso do Sul volta a ter um representante no alto escalão do governo federal. O deputado Carlos Marum do PMDB, assume na próxima quinta-feira (14) a secretaria do governo.

- Vereadores de 50 cidade de MS poderão receber décimo terceiro e férias. A medida foi questionada e passou pela aprovação do Supremo Tribunal Federal. Cabe a cada casa legislativa aprovar a norma. Para a direção da União das Câmaras de vereadores, trata-se do cumprimento de benefício previsto em lei para os políticos.

- Aplicativo do Denatran dá desconto de até 40% em multas de trânsito. Detrans do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás já implantaram o sistema. Alagoas, Ceará, Paraíba e Santa Catarina estão fazendo testes.

São dois tipos de desconto: 20% para quem foi notificado, mas ainda pretende recorrer da multa, ou então 40% para aqueles motoristas que reconhecem a infração e não vão entrar com recurso. O SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, pode ser baixado de graça. O motorista cadastra os dados pessoais, a placa do veículo e o Renavam.

O juiz Alessandro Carlo comenta sobre a escola Supeior de Magistratura

- O juiz Alessandro Carlo comenta sobre a escola Superior da Magistratura (ESMAGIS), que oferece cursos à distância em formato de EaD. Alessandro explica que o curso de escuta especializada é resultado de de um convênio estabelecido entre a ESMAGIS e a Coordenadoria da Infância e Juventude de Mato Grosso doSul, que possibilitará disseminar a técnica para oitiva de crianças e adolescentes, por capacitar operadores do sistema de justiça. Na prática, a ESMAGIS viabilizará o curso que vai preparar os profissionais para atuar como entrevistadores de crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual e trauma durante a infância.

O prazo para as matrículas vai até dia 03 de março de 2018 e pode ser feita pelo site www.esmagis.com.br, o curso tem duração de 3 meses e que tem início dia 05 de março e segue até 4 de junho. O curso é direcionado a qualquer pessoa que queira se capacitada para utilizar a técnica de escuta especializada, o custo do curso é de 697,00 reais podendo ser dividido em até 12 meses.

